KT 인터넷 서비스 장애…"위기관리위 가동, 상황 파악중"

[아시아경제 구은모 기자] 25일 오전 11시께부터 KT의 유·무선 인터넷 서비스에 1시간 가량 장애가 발생하면서 전국 곳곳의 가입자들이 인터넷 서비스 이용에 큰 불편을 겪었다.

KT의 유·무선 인터넷망은 이날 11시 20분쯤부터 통신 장애를 일으켰다. 인터넷 장애는 서울과 수도권, 충청·호남권은 물론 제주도까지 전국에 걸쳐 나타났다.

이후 정오께 대부분 인터넷 서비스가 정상을 찾아가는 것으로 보이지만 일부 지역에선 복구가 늦어지는 것으로 전해졌다.

이 과정에서 인터넷 검색부터 증권거래시스템, 상점의 결제시스템 이용 등 KT 인터넷 전반에 걸쳐 서비스가 불통됐다. 일부 가입자는 일반 전화통화도 되지 않는 등 장애가 확산했다. 고객센터도 연결이 되지 않아 고객 불편이 더해졌다.

KT는 "오전 11시께 네트워크에 대규모 디도스 공격이 발생한 것으로 파악된다"며 "위기관리위원회를 즉시 가동해 신속히 조치하고 있고, 빠른 복구를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr