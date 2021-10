교보생명, 앱 하나로 전자증명서 신청부터 제출까지 한번에

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 스마트폰으로 전자증명서를 발급받을 수 있는 행정안전부 전자증명서 서비스 처리 시스템을 구축했다고 25일 밝혔다.

행안부 전자증명서 서비스를 이용하면 언제 어디서나 스마트폰을 통해 각종 증명서를 전자문서 형태로 발급받아 제출할 수 있다.

교보생명은 이 서비스를 연계해 보험·금융업무 처리 시 필요한 증명서 신청부터 발급, 제출까지 교보생명 애플리케이션(앱)에서 원스톱으로 이용할 수 있도록 했다. 이에 따라 보험금 청구나 대출 신청 시 필요서류를 고객플라자 창구에서 모바일로 간편하게 신청할 수 있다.

전자증명서 적용대상 업무는 대리인 제지급 처리, 실손의료비 환급 접수, 개인신용·담보대출 신청, 퇴직연금 중도인출 신청 등이며, 발급 가능한 전자증명서는 주민등록등본(초본), 건강보험자격득실확인서, 납세증명서, 소득금액증명서 등 13종이다.

교보생명은 앞으로 전자증명서 서비스 적용 업무를 점차 확대, 재무설계사(FP) 위촉과 신입사원 모집 등 증명서가 필요한 다른 업무에도 이를 활용할 예정이다.

교보생명 관계자는 "최근 디지털 트렌드와 언택트 금융환경 변화에 발맞춰 모바일을 활용한 고객 서비스를 강화하고 있다"며 "모바일 앱 하나로 전자증명서 신청·발급·제출까지 원스톱으로 가능해 고객 편의성과 접근성이 한층 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr