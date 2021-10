[아시아경제 임혜선 기자] 동원그룹은 소비자를 대상으로 ‘단백한 레시피 영상 공모전’을 진행한다고 25일 밝혔다.

‘단백한 레시피 영상 공모전’은 건강한 식생활을 위한 필수 영양소인 단백질을 주제로 한 영상 공모전이다. 참치와 연어 등 수산물을 비롯해 각종 축산물, 유제품 등 동원그룹 식품 계열사의 다양한 고단백 식품들을 활용해 레시피 시연 영상을 제작해서 제출하면 참여 가능하다.

공모전 접수는 다음달 21일까지 진행된다. 총 상금 규모는 약 600만원이다. 대상 1팀에게는 상금 300만원, 최우수상 2팀에게는 100만원이 주어진다. 또한 우수상 2팀에게 동원몰 상품권 20만원권, 감사상 20팀에게는 '동원선물세트'가 제공된다. 수상작은 접수 마감 이후 2주 이내에 동원TV를 통해 공개될 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr