KCC·KCC글라스·KCC실리콘, '한국품질만족지수' 9개 부문 1위

[아시아경제 김종화 기자] KCC·KCC글라스·KCC실리콘이 지난 22일 서울시 강남구 한국표준협회 DT센터에서 열린 '2021 한국품질만족지수(KS-QEI) 인증 수여식'에서 건축자재 관련 9개 부문에 1위 기업으로 선정됐다.

수상 부문은 KCC가 △수성도료 △유성도료 △석고텍스 천장재 △그라스울 단열재 △창호 세트 등 5개 부문, KCC글라스가 △PVC바닥재 △저방사유리 △데코레이션 필름 등 3개 부문, KCC실리콘은 △실란트(실리콘) 부문이다.

한국품질만족지수(KS-QEI)는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스에 대한 고객의 만족도와 제품(서비스)의 특성을 반영해 공동으로 개발한 품질측정 모델이다. 해당 기업의 제품을 구매하거나 이용한 소비자 의견뿐만 아니라 제품 전문가 평가를 반영하기 때문에 신뢰성 높은 지수로 평가 받는다.

KCC는 수성·유성도료 7년 연속, 석고텍스 천장재 5년 연속, 그라스울 단열재 3년 연속 등 각 부문에서 다년간 1위의 자리를 지켜왔다. 특히 올해는 창호 부문에서도 1위를 차지해 명실공히 국내 건축자재 및 도료 업계를 이끄는 선도 기업으로서 우수한 제품과 기업 역량을 다시 한 번 입증했다.

KCC글라스는 PVC바닥재 12년 연속, 저방사유리(코팅유리) 5년 연속, 데코레이션 필름 2년 연속 1위로 선정됐다. 성능, 신뢰성, 내구성, 안전성 등을 평가하는 사용품질을 비롯해 제품의 이미지, 고객의 제품 인지성 등을 평가하는 감성품질 등 2개 항목 모두에서 타사 제품 대비 높은 평가를 받았다.

KCC실리콘의 건축용 실란트는 10년 연속 1위 수상 제품으로 기록됐다. 건축용 실란트 브랜드인 'KCC코레실'은 소비자의 안전과 건강을 생각한 고기능성 제품 라인업으로 믿고 사용할 수 있는 제품이라는 점에서 높은 점수를 받았다. 특히 KCC실리콘은 시장에서 KS규격 미달이나 용량이 일정하지 않은 실란트 제품들로 인해 발생하는 소비자들의 피해를 방지하고자 실란트 정품·정량 캠페인을 지속적으로 펼치고 있다.

KCC 관계자는 "KS-QEI 1위 수상은 각 분야별 전문가뿐만 아니라 제품을 직접 구매한 소비자들에게 제품의 품질을 인정받았다는 점에서 큰 의미가 있다"면서 "특히 다양한 9개 부문에 이르는 다양한 건축자재 분야에서 다년간 연속 1위를 차지함으로써 건축자재 업계에서의 선도적인 입지를 다시 한번 확인했다는 점에서 매우 영광스럽게 생각한다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr