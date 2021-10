"부당하다"...'속옷 차림'으로 광장서 시위 벌인 伊 국영 항공사 승무원들

ITA항공 전신 알리탈리아 유니폼 벗고 속옷 차림으로 시위

승무원들 "급여 줄고 업무 분담도 제대로 안 돼"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이탈리아의 새 국영 항공사인 이탈리아항공운수(ITA항공)가 첫 비행을 개시한 지 7일 만에 여성 승무원들이 '속옷 시위'를 벌였다. 이들은 사측에 고용안정 보장과 급여 삭감 취소 등을 요구하고 있다.

23일(현지시간) CNN 등에 따르면 ITA항공 소속 여성 승무원들은 실직 및 급여 삭감 등에 항의하기 위해 캄피돌리오 광장에서 ITA항공의 전사인 알리탈리아의 유니폼을 벗고 속옷 차림인 채로 서서 시위를 펼쳤다.

캄피돌리오 광장에 모인 50여명의 전직 여성 승무원들은 알리탈리아 유니폼을 입고 나타나 "우리는 알리탈리아다"라고 외치면서 고용안정을 보장하고 급여 삭감을 취소해달라고 요구했다. 이들은 ITA항공 소속이 된 후 급여가 줄고, 제대로 된 업무부담이 이뤄지지 않고 있다고 주장하고 있다.

ITA항공은 만성 부채에 시달리던 이탈리아의 대표 국적항공사 알리탈리아를 대체해 설립된 항공사다. 이탈리아 정부는 알리탈리아를 약 1억400만달러(1223억원)에 인수한 뒤 ITA항공을 설립했고, 지난 15일부터 정식 운항을 시작했다.

하지만 이 과정에서 알리탈리아 직원의 상당수가 해고되고, 고용이 유지된 직원이더라도 임금이 삭감된 것으로 알려졌다. 이에 알리탈리아 직원들은 꾸준히 항의 시위를 벌여왔으나, 사측은 적절한 방안을 내놓지 않았다.

알프레도 알타빌라 ITA항공 회장은 이번 시위와 관련해 "국가적 수치"라며 "알리탈리아 직원들은 현재의 근무조건에 동의했다. 계약에 대한 교섭은 이미 끝났고 알리탈리아 측은 계약에 서명했다"라고 강조했다.

한편 ITA항공은 올해 52대의 항공기로 해외 44개 도시(61개 노선)를 연결한다. 이후 꾸준히 규모를 확대해 2025년 말까지 운항 대수 105대, 직원 규모는 최대 5700명의 중견 항공사로 도약한다는 계획을 발표했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr