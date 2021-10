마침내 성사된 명낙회동..이재명·이낙연 “정권재창출 협력”(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 경선에서 치열한 경쟁을 펼쳤던 이낙연 전 대표가 24일 '정권재창출을 위한 협력'을 다짐했다. 이낙연 전 대표는 이날 '명낙회동' 직후 이재명 후보 선거대책위의 상임고문을 맡기로 했다.

이 후보와 이 전 대표는 이날 오후 3시 서울 종로의 한 찻집에서 만나 약 30분간 회동했다. 회동에는 이 후보 측 박찬대 의원과 이 전 대표 측 오영훈 의원이 함께했다. 회동 직전 기자들과 만난 이 전 대표는 "문재인 정부의 성공과 정권 재창출을 위해 작은 힘이나마 보태겠다. 당원 지지자분들은 여러 생각을 가질 수 있겠지만, 민주당의 정신과 가치를 지키고 이어가야한다는 대의를 버리지 말기를 호소드린다"고 말했다.

또 "우리 모두가 서로를 존중하고 배려하도록, 그리고 누구든 마음에 남은 상처가 아물도록 당과 지도자들이 앞장서서 노력했으면 한다. 저를 지지해주신 분들을 포함해 경선에서 뜻을 이루지 못한 분들께 마음을 다해 위로를 드린다. 경선 승리한 이재명 후보 축하한다. 함께한 당원 지지자들께 감사한다"고 말했다.

이재명 후보는 몸을 한껏 낮췄다. 이 후보는 "먼저 일찍 이렇게 찾아뵀어야하는데 국정감사 때문에 늦어져서 송구하다. 인생으로나 당의 활동 이력으로나 삶의 경륜이나 역량이나 무엇 하나 부족함 없는 대표님인데, 제가 앞으로 민주당뿐만 아니라 대한민국 국민과 이 나라 미래를 위해 정권 재창출을 하는데 대표님의 고견을 꼭 부탁드린다"고 했다.

또 "우리는 민주당이라고 하는 김대중, 노무현, 문재인 대통령에 이어 같은 DNA를 가진 하나의 팀원이라고 생각한다. 제가 부족한 점을 대표님으로부터 많이 채우고 수시로 조언받겠다"고 말했다.

이 전 대표는 선대위 상임고문 역할을 맡기로 전격 합의하면서 경선 잡음은 당장 수면 아래로 가라앉을 전망이다. 이 전 대표 비서실장 출신의 오영훈 의원은 이날 기자들과 만나 "이재명 후보가 이낙연 전 대표에게 선대위 참여를 요청했고, (두 사람이) 협의한 결과 이 전 대표가 선대위 상임고문을 맡기로 했다"고 말했다.

또 "캠프에 참여한 의원들의 참여방안도 모색하기로 했다. 이재명 후보는 이낙연 후보의 핵심 공약인 신복지정책을 후보 직속 선대위 제1위원회를 구성해서 공약을 직접 챙기겠다고 했다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr