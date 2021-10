[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 22일 깨끗하고 공정한 공직문화 조성을 위해 청렴 실천 다짐 대회를 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 청 직원들과 학교 예산집행 담당자를 대상으로 실시됐으며 사전 준비한 청렴 구호와 좌우명을 외치고, 생활 속 청렴 실천 다짐을 결의하며 청렴 문화 확산에 대한 공감대를 형성했다.

또 교육장을 비롯한 간부들은 직원들에게 투명하고 공정한 업무처리를 당부하며 위로부터의 청렴 실천을 솔선수범하겠다는 확고한 의지를 밝혀 눈길을 끌었다.

이숙 교육장은 “이번 다짐 대회를 통해 청렴에 대한 인식이 높아지기를 바라며, 생활 속에서 청렴을 실천하는 공직자가 되기를 바란다”고 말했다.

