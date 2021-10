[포토] 김사랑 '완벽한 각선미'

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김사랑이 뛰어난 비율을 자랑했다.

김사랑은 22일 자신의 인스타그램에 "셀럽플러스"라고 적고 사진을 게재했다. 사진 속 검은색 미니 원피스에 재킷을 걸친 그녀의 완벽한 각선미가 눈길을 끈다.

한편 김사랑은 지난 1월 종영한 TV조선 드라마 '복수해라'에 출연했다.

