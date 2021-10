디아이씨 계열 제인모터스, 우체국 자율주행 물류차량 첫 선

[아시아경제 임정수 기자] 디아이씨 디아이씨 092200 | 코스피 증권정보 현재가 5,450 전일대비 180 등락률 -3.20% 거래량 443,396 전일가 5,630 2021.10.22 15:02 장중(20분지연) 관련기사 'ESG경영 선포' 디아이씨, 계명대에 전기차 기증디아이씨 "글로벌 친환경 기업 도약하겠다"…ESG경영 선포[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 계열 전기차 제조사인 제인모터스가 자율주행 기능을 탑재한 우체국 물류 차량을 선보였다. 우정사업본부의 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) 시범 사업자로 선정돼 개발한 차량으로, 상용화되면 우체국 물류 자동화에 기여할 것으로 예상된다.

디아씨는 22일 전기차 제조 자회사인 제인모터스가 자율주행 우편물류 전기차량(오토파일럿트럭) ‘칼마토’를 대구 컨벤션센터인 엑스코(EXCO)에서 오는 24일까지 전시한다고 밝혔다.

제인모터스(전기차)는 서울대 이경수 교수 학내 벤처인 에스엠엘(SML, 자율주행알고리즘 개발), 한국자동차연구원(자율주행 구간 맵 구축), 메타빌드(관제 소프트웨어 구축 및 개발)와 컨소시엄을 구성해 우정사업본부의 C-ITS 시범 사업자로 선정됐다.

컨소시엄은 차종 기본개발, 기능 실증 및 검증, 1차 성능시험, 고도화 기능 성능 육성 등의 과정을 거쳐 현재 자율주행 고도화 실증 시험 단계를 거치고 있다.

칼마토는 여러 차례의 시험 운행을 통해 안정성과 효율성을 입증받았다. 자동물류트럭 연구개발(R&D) 과제 2차연도 실증 과정에서 지난 7월부터 오는 11월까지 시험 주행을 월 15회가량 추진했다. 현재까지 약 200km를 안정적으로 주행하는 데 성공했다.

더불어 지난 1일부터 오는 12월15일까지 45일간 월 15회가량 세종시 C-ITS 시범사업 구간을 시험 운행할 계획이다. 세종특별자치시 우체국 관내국과 총괄국을 잇는 한누리대로 왕복 16km(편도 8km) 구간이다. 중간에 한솔동우체국, 아름동우체국, 정부세종청사 제2 우체국 등을 경유한다.

트럭은 자율주행으로 관내국과 총괄국 간 우편물 운송을 자동화하는 우편물 수집 업무를 수행한다. 세종시 우체국 관내 주차 공간에서 우편물을 실은 차량이 출발해 자율주행 구간을 주행한 뒤 정부청사 우체국에 도착해 RFID 카드를 활용해 배송함에 있는 우편물을 인계한다.

박대혁 제인모터스 이사는 "연내 계획된 시험 주행을 완료하면 총 500km 주행을 완료하게 된다"면서 "이번에 개발한 자율주행 플랫폼은 특수 목적의 소형 배송 트럭이나 다인승 승합차 등에 적용할 수 있어, 제인모터스가 자율주행 미래차 개조 회사로 발돋움하는데 이바지할 것"이라고 말했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr