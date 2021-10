4대 궁·종묘·왕릉, 내달 중순까지 단풍 절정

궁능유적본부 공연·전시·이벤트 마련

경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁 등 4대 궁과 종묘, 조선왕릉의 단풍이 오는 25일부터 내달 중순까지 절정에 이를 전망이다. 문화재청 궁능유적본부는 22일 단풍 명소로 창덕궁 후원과 창경궁 춘당지 주변, 덕수궁 대한문∼중화문, 남양주 광릉, 서울 태릉·강릉, 고양 서오릉을 추천했다. 다양한 문화와 함께 즐길 수 있도록 공연, 전시, 이벤트 등을 마련했다.

창덕궁에서는 다음 달 4~5일 연경당 진작례 재현 공연, 다음 달 9~12일 창덕궁 풍류 공연을 한다. 덕수궁에서는 내달 28일까지 전시 '상상의 정원', 구리 동구릉에서는 다음 달 10일까지 세계유산 스탬프 투어 챌린지를 각각 진행한다. 관계자는 "궁궐과 종묘, 조선왕릉은 단풍을 구경하기 좋은 곳"이라며 "많은 사람이 단풍을 감상하며 마음의 여유를 찾길 바란다"라고 했다.

