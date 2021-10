위메프, 인기 브랜드 최대 45% 할인 '브랜드데이' 23~24일

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 최근 이용자가 많이 찾는 브랜드를 큐레이션한 '브랜드데이'를 진행한다.

위메프는 23~24일 양일간 브랜드데이를 진행한다고 22일 밝혔다. △유아동 △디지털/가전 △가구 △패션/뷰티 △식품 등 카테고리별 인기 브랜드를 엄선했다.

이번 행사에는 LG생활건강, 아디다스, 테팔, 하기스, 로레알, 유한킴벌리, 위니아, P&G 등 30개 브랜드가 참여한다.

각 브랜드에서 위메프 유저가 많이 찾는 인기 상품을 큐레이션해 최대 45%까지 할인한다. 2900원 이상 구매 시 무료 배송 혜택도 제공한다.

대표 상품은 △LG생활건강 엘라스틴 미라클17 모이스쳐샴푸 600㎖ △아디다스 남녀 21FW 베스트 모음 △하기스 보송보송 팬티 기저귀 4~7단계 1박스 △테팔 인덕션 프라이팬 2종 세트(24㎝+28㎝) 등이다.

23일 0시부터 하루 6번(0시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시) 타임세일도 진행한다. 행사 기간 총 60개 브랜드 상품을 초특가에 선보인다.

타임세일 주요 상품은 △다우니 세제 1.8L 3개+450㎖ △타미힐피거 크루넥 맨투맨 △칠성사이다제로 355㎖ 24캔+분리수거백 △이케아 FRAKTA비닐백(1+1) △금호리조트 패키지 △허닭 닭가슴살 1+1+1팩 △군 플러스 팬티 특대형 38Px3팩 등이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr