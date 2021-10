[아시아경제 이정윤 기자] 씨에스베어링 씨에스베어링 297090 | 코스닥 증권정보 현재가 21,900 전일대비 50 등락률 -0.23% 거래량 17,416 전일가 21,950 2021.10.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일[클릭 e종목]“씨에스베어링, 베트남 진출이 성장동력” close 이 21일 종속회사인 씨에스베어링 베트남 법인에 67억100만원 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다. 자기자본의 13.02%에 해당한다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr