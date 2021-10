숨고르는 코스피…횡보세 지속

코스피 약보합 지속

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 약보합세를 이어가고 있는 한편 코스닥은 강보합으로 반전했다. 최근의 가파른 상승세를 뒤로하고 잠시 숨고르는 모양새다.

20일 오후 1시43분 기준 코스피는 전날 대비 0.17% 떨어진 3024.03을 기록했다. 3043.13으로 강보합 출발 이후 오전 10시40분께부터 약보합으로 반전, 횡보하는 추세다.

코스피 시장에서 외국인과 개인은 각각 87억원, 2310억원어치를 순매수했다. 반면 기관은 2333억원어치를 순매도했다.

하락한 업종이 더 많았다. 철강·금속(-2.58%), 비금속광물(-2.21%), 기계(-1.88%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 종이·목재(0.51%), 증권(0.42%), 음식료품(0.39%) 등은 올랐다.

같은 시간 코스닥은 전날보다 0.07% 오른 1006.04를 나타냈다. 역시 강보합 출발 이후 오전 한때 약보합으로 돌아섰지만 다시 전날보다 소폭 오른 수준이 유지되고 있다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 923억원, 169억원어치를 순매도했다. 개인은 1388억원어치를 사들였다.

상승한 업종과 하락한 업종의 비율이 비슷했다. 오락·문화(3.44%), 방송서비스(2.50%), 운송(2.03%), 통신방송서비스(1.92%) 등은 올랐다. 반면 운송장비·부품(-2.25%), 종이·목재(-2.23%), 화학(-0.92%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr