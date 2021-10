KT-지니뮤직-밀리의서재, 'AI 오디오' 사업 위해 뭉쳤다

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,014 전일가 31,650 2021.10.20 09:24 장중(20분지연) 관련기사 KT 등 광화문원팀, '사랑의 릴레이 헌혈' 진행[클릭 e종목]KT와 LG유플러스, 현 주가에선 기계적 매수 대응[클릭e종목]"KT, 배당시즌에 주목해야 할 종목" close 가 지니뮤직, 밀리의서재와 함께 인공지능(AI) 오디오 콘텐츠 플랫폼 사업 협력을 위한 협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이날 협약식에는 송재호 KT AI·DX융합사업부문장과 조훈 지니뮤직 대표, 서영택 밀리의서재 대표 등이 참석했다.

3사는 이번 사업 협력을 바탕으로 AI 오디오 콘텐츠 플랫폼 사업과 관련해 ▲사업 개발 및 상품화 ▲제작 및 시장 활성화 ▲홍보 및 마케팅 등을 공동으로 추진할 계획이다.

KT는 딥러닝 음성합성(P-TTS)과 E2E 음성인식 등 자체 보유한 AI 오디오 기술을 활용해 AI 오디오 콘텐츠·플랫폼을 개발할 예정이다.

지니뮤직은 KT의 기술력으로 제작된 AI 오디오 콘텐츠를 ‘지니’로 유통하는 한편, 신규 서비스 발굴도 진행한다. 지니뮤직은 AI 오디오 플랫폼 사업을 위해 지난 9월 밀리의서재 지분 38.6%를 인수했으며, 지니와 밀리의서재를 함께 즐길 수 있는 결합상품도 선보일 예정이다.

밀리의서재는 AI 오디오 콘텐츠 제작을 위해 도서 발굴 및 권리 확보를 진행한다. 아울러 KT의 AI 기술을 활용해 기존에 제공하던 AI 오디오북의 품질 개선과 서비스 확대에도 힘쓸 계획이다. 3사가 협력한 AI 오디오북 시범서비스는 올해 안에 지니뮤직 플랫폼을 활용해 선보일 계획이다.

송재호 KT AI/DX융합사업부문장은 “KT는 AI 오디오 기술을 다양한 콘텐츠와 결합해 고객의 삶에 감동을 주도록 지니뮤직, 밀리의서재와 함께 적극적으로 도전하겠다”고 말했다.

조훈 지니뮤직 대표는 “앞으로 AI 오디오 플랫폼 서비스의 고도화를 통해 소비 패러다임을 음악에서 오디오 콘텐츠로 확장시켜 나가겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr