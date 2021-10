담양군, 전 공직자 ‘청렴·부패 방지 교육’ 진행

부패 없는 ‘청렴 담양’ 위한 인식 전환 계기 마련





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 18일 전 공직자를 대상으로 청렴하고 부패 없는 공직문화 조성을 위한 청렴 및 부패 방지 교육을 했다고 19일 밝혔다.

교육은 코로나19 상황으로 군청 영상회의실에서 전 직원 대상 영상교육 형식으로 진행됐다.

이날 교육은 국민권익위원회 청렴연수원 이윤미 강사를 초빙, ‘청렴의 쓸모’라는 주제로 청탁금지법 및 공직자 행동강령에 대해 강의를 진행했다.

특히, 이듬해 시행되는 이해충돌 방지법을 교육 내용에 포함해 직원들로부터 큰 호응을 얻었다.

최형식 군수는 “이번 교육이 군 전 직원들이 부패 없는 ‘청렴 담양’을 위한 인식을 전환하는 계기가 됐으면 한다”며 “앞으로도 철저한 모니터링, 청렴 마일리지 제도 운영 등 다각적인 노력을 통해 군민으로부터 신뢰받는 담양을 만들겠다”고 말했다.

