[아시아경제 임혜선 기자] 서울 서초구에 위치한 고가 연립주택인 '트라움하우스 5차'가 공동주택 최고 매매가를 경신했다.

19일 국토교통부 실거래가 공개 시스템에 따르면 이 단지 전용면적 273.64㎡는 지난달 16일 185억원(4층)에 팔렸다. 2006년 실거래 가격이 공개되기 시작한 이후 공동주택 역대 최고가다. 공동주택은 아파트, 다세대, 연립주택 등이 포함된다.

연립주택은 3개동 18가구로 구성된 이 연립주택은 2006년 이후 전국 공동주택 가운데 15년간 공시 가격이 가장 높았다. 하지만 올해 서울 강남구 청담동 'PH129'(더펜트하우스 청담) 아파트에 1위 자리를 내줬다. 1위에 올랐다.

