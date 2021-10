하나은행, 외화결제 가능한 '밀리언달러 카드' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 롯데카드와 업무 제휴를 통해 해외에서 수수료 없이 달러 결제가 가능한 ‘하나은행 밀리언달러 카드’를 이달 20일 출시한다.

‘밀리언달러 카드’는 하나의 카드에 원화·외화 결제 계좌를 연결, 국내에서는 일반 신용카드로 이용하고, 해외 사용 대금의 경우 환율 변동에 관계없이 손님이 보유한 달러로 바로 출금 결제되는 다중 결제방식을 적용한 것이 특징이다.

또한 국제브랜드 수수료, 해외ATM 출금수수료 등 해외이용수수료가 조건 없이 전액 면제되며, 전월 카드 사용 실적에 따라 해외 가맹점 결제금액 캐시백과 국내 가맹점 할인 혜택이 추가 제공된다.

하나은행 외환사업단 관계자는 “고객 중심의 상품개발을 통해 해외직구 등 글로벌 라이프스타일 수요를 반영한 카드를 출시하게 됐다”며, “각종 수수료 혜택과 함께 보유 외화를 통한 바로 결제방식을 적용한 것 처럼 향후에도 고객 편의성 증대를 위한 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.

