현대글로비스, 세계최대 수소 제조사와 글로벌 수소 공급망 구축

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 세계 최대 수소 생산업체인 '에어프로덕츠'와 액화 및 청정수소 공급망 구축을 위한 양해각서(MOU) 체결식을 진행했다고 19일 밝혔다. 양사는 협약에 따라 국내 액화수소 공급망을 구축하고, 해외권역 대상 신규 프로젝트 공동개발 등 사업에서 협업을 검토할 계획이다.

현대글로비스와 손잡은 에어프로덕츠는 미국 펜실베니아에 본사를 둔 세계적인 산업용 가스 회사로 2020년 회계연도 기준 89억달러의 매출을 기록했다. 60년 이상 수소 취급 경험과 20개국에서 250개 이상의 수소 충전소 프로젝트에 참여한 세계 최대 수소 생산업체로 수소의 생산, 액화, 저장, 운송부터 충전 시스템 및 관련 인프라까지 포괄적인 솔루션을 제공한다.

현대글로비스는 협약으로 액화수소의 안정적 공급처를 확보하는 등 국내 유통 경쟁력을 높이고, 에어프로덕츠는 액화플랜트에 대한 투자 및 운영을 검토할 방침이다. 청정수소 및 그린 암모니아 도입과 분해 기술 등 에어프로덕츠 원천기술을 활용해 이를 기반 수소 공급망 구축에도 협업할 계획이다. 나아가 미국, 중국 등 해외 신규 비즈니스 모델을 발굴하는 것에도 합심하겠다는 전략이다.

현대글로비스는 향후 수소 물류 패권을 주도하기 위해 선제적으로 움직이고 있다. 최근 친환경 에너지 솔루션 브랜드 ‘ECOH(에코)’를 론칭했다. 이는 생산, 저장, 운송, 공급 등 수소 밸류체인(가치사슬) 전 영역에서 최적의 서비스를 제공해 수소 사회를 앞당기는 주요 역할을 하겠다는 전략이다.

올 상반기부터 충남 현대제철 당진제철소 인근 수소 공장에서 생산된 부생수소를 한 번에 최대 340㎏의 수소를 운반할 수 있는 수소전용 특수차량 '튜브트레일러'를 투입해 하이넷(수소에너지네트워크) 충전소에 공급하고 있다. 수소 유통과 인프라 운영 사업을 점차 늘려 2030년까지 수소출하센터를 9곳으로 확대하고 전국 총 360곳 이상의 충전소에 수소를 공급할 계획이다. 수소 운송 과정에선 현대글로비스가 국내 최초 개발한 수소 공급망 최적화 플랫폼이 적용돼 수소 생산·소비 정보가 수소 생산자와 충전소간 실시간 공유된다.

글로벌 공략에도 나서 최근 세계 3대 원자재 트레이딩 기업인 ‘트라피구라’와 운송 계약을 맺고 2024년부터 암모니아·액화석유가스(LPG) 해상운송에 나설 예정이다. 암모니아는 현 기술 수준에서 가장 효율성이 높은 수소 저장·운송 매개체로 꼽히고 있다.

한편 체결식은 김정훈 현대글로비스 대표이사(사장), 윌버 목 에어프로덕츠 아시아 사장, 김교영 에어프로덕츠 코리아 대표이사 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 비대면 방식으로 진행됐다. 김정훈 대표이사는 “글로벌 육상·해상 가스 운송에 강점을 가진 현대글로비스와 가스 제조, 판매 기술 노하우를 보유한 에어프로덕츠가 협업하게 돼 시너지가 기대된다”며 “앞으로 깊이 있는 논의를 밟아가며 글로벌 수소 공급망 구축을 위해 양사 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr