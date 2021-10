[특징주]에스엘바이오, 스튜디오산타 지분가치 급등

[아시아경제 박형수 기자] 에스엘바이오닉스 에스엘바이오닉스 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 1,090 전일대비 195 등락률 +21.79% 거래량 45,547,232 전일가 895 2021.10.18 15:04 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!에스엘바이오닉스, 임시주총 통과… 바이오사업 진출 가시화임상 3상 승인! 정부 예산 전폭 지원! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 주가가 상승세를 보이고 있다. 보유 중인 스튜디오산타클로스 주식 가치가 시가총액을 넘어서면서 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

18일 오후 2시 37분 현재 전 거래일 대비 21.23% 오른 1085원에 거래되고 있다.

에스엘바이오닉스는 스튜디오산타클로스 주식 1268만317주(34.08%)를 보유하고 있다. 스튜디오산타클로스 주가는 이날 가격 제한폭까지 치솟으며 4315원에 거래되고 있다. 에스엘바이오닉스가 보유 중인 주식 가치는 547억원으로 커졌다.

스튜디오산타클로스는 넷플릭스 시리즈로 제작한 ‘마이 네임’이 넷플릭스 세계 랭킹 4위에 올랐다는 소식이 전해지면서 주가가 급등했다.

에스엘바이오닉스는 지난 15일 임시주주총회에서 결손금 보전 및 재무구조 개선을 위한 자본금 감소와 바이오사업 진출을 위한 사업목적 추가의 건 총 2건을 가결했다. 회사 측은 바이오 사업 진출을 통해 기업의 발전을 도모하고 주주 제고 가치를 향상하기 위한 결정이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr