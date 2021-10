우리銀, "우리원뱅킹서 대신증권 계좌개설 시 스타벅스 쿠폰 제공"

계좌개설 고객에 최대 5매 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 우리원뱅킹에서 대신증권 계좌를 개설하는 고객을 대상으로 ‘비대면 대신증권 계좌 개설하면 스타벅스 커피가 최대 5잔!’ 이벤트를 12월 7일까지 실시한다고 18일 밝혔다.

이벤트는 우리원뱅킹에서 대신증권 계좌를 처음 개설한 고객 2500명에게 선착순으로 스타벅스 모바일 커피 쿠폰 2매를 제공한다. 계좌개설 후 첫 주식 거래 시 2매를 추가로 제공한다. 또한 새로 개설한 대신증권 계좌를 우리원뱅킹 오픈뱅킹에 등록하면 1매를 더 제공해 이벤트 참여 고객은 최대 5매의 커피 쿠폰을 받을 수 있다.

대신증권 계좌에서 우리은행 연계계좌 이체수수료 면제 혜택도 제공한다. 자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 우리원뱅킹 이용 고객을 위한 다양한 금융서비스를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr