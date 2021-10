티몬, 소상공인 상생 18·25일 라이브커머스…"캠핑음식 특가 판매"

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 중소기업유통센터와 손잡고 중소기업·소상공인 상생을 위한 라이브커머스를 실시한다.

티몬은 18일과 오는 25일 오전 11시에 라이브커머스 플랫폼 '티비온(TVON)'과 중소기업유통센터 플랫폼 '가치삽시다'에서 라이브커머스 '미션파라써블'을 진행한다. 개그우먼 허안나와 스타일리스트 서수경, 방송인 박슬기 등이 출연해 중소기업 대표 상품을 특별 할인 판매한다.

18일 오전 11시에는 서수경씨가 진행을 맡고 허안나씨가 출연해 중소기업 상품들을 선보일 예정이다. 가을철 캠핑 음식으로 제격인 ▲사세 버팔로윙플러스(1㎏, 1만1400원) ▲방씨아들 대봉감(3㎏ 내외, 쿠폰가 9810원) ▲브이에스푸드 함박스테이크&토마토치즈 파스타(3900원) 등 3개사의 37종의 상품을 한정 특가로 판매한다.

25일 월요일 같은 시간에는 방송인 박슬기씨가 출연해 ▲제주햇살담음 수오가닉 샴푸 ▲베베락 엘파 이유식용품 ▲청년상점 국내산 떡산적 스테이크 등을 선보이며 시청자들에게 쇼핑의 재미와 득템의 기쁨을 선사할 계획이다.

한편 미션파라써블은 티몬과 중소기업유통센터가 소상공인을 위해 특별 기획한 라이브커머스다. 방송 참여를 희망하는 소상공인은 아임스타즈 홈페이지에서 신청하면 된다.

