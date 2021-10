서초구의회, 의원연구단체 '더 좋은 가치 서초' 민간위탁 연구용역 최종보고회 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회 의원연구단체인 ‘더 좋은 가치 서초’(회장 박지남)는 지난 12일 제1위원회실에서 ‘위·수탁 사업 운영현황 분석 및 개선방안’ 용역을 마무리하고 최종 보고회를 개최했다.

보고회에는 박지남 회장을 비롯 간사를 맡고 있는 김정우 의원, 안종숙 의원, 김성주 의원이 참석했다.

박지남 회장의 개회사를 시작으로 용역을 맡아 연구를 진행하고 있는 나라살림연구소 연구용역 결과보고가 진행됐다. 보고 후에는 참석의원 질의를 통해 다가올 행정사무감사를 대비한 현 서초구 민간위탁사무 문제점을 파악, 민간위탁사무조례 등 관련 규정의 보완점들에 대한 논의도 진행됐다.

연구용역은 행정서비스 수요가 증가하는 가운데 민간위탁 사무의 서비스 효율성과 전문성, 공공성을 확보하고 예산 낭비를 줄이기 위해 지난 4월부터 추진됐다. 청소종합시설 등 민간위탁시설의 현장방문과 5차의 정기회의를 거쳐 관행적인 장기계약 방지, 회계투명성 강화, 종사자 권익보호 등 분야별 개선방향을 도출했다.

‘더 좋은 가치 서초’ 회장 박지남 의원은 “행정의 다양한 부분을 민간위탁사무로 추진하고 있어 그 절차이행과 평가에 대해 지속적인 노력이 필요하다”며 “예산낭비와 사회적 문제를 야기하는 민간위탁사무의 공공성과 투명성을 강화하고 사무전반에 올바른 평가가 이뤄져 구민들에 대한 서비스 개선의 계기가 되기를 희망한다”고 밝혔다.

