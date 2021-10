[아시아경제 조성필 기자] 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 7,280 전일대비 210 등락률 +2.97% 거래량 126,592 전일가 7,070 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[특징주]에스트래픽, 전기차 충전기 7배 커진다…현대차 협력 부각에스트래픽, 인천국제공항공사와 98억 규모 계약 체결 close 은 시설자금 등 약 150억원을 조달하고자 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 14일 공시했다. 주당 5530원에 신주 280만주(보통주)가 발행된다. 이날 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 7,280 전일대비 210 등락률 +2.97% 거래량 126,592 전일가 7,070 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[특징주]에스트래픽, 전기차 충전기 7배 커진다…현대차 협력 부각에스트래픽, 인천국제공항공사와 98억 규모 계약 체결 close 은 무상증자도 결정해 보통주 1주당 0.1주를 배정하기로 했다.

