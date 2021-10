동서대학교, 인공지능 산업 전문기업과 AI 인재 육성 프로젝트 가동

공학교육혁신센터, ‘디모아’·‘티제이앤앤에스’와 AI 교육 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능 분야 전문 기업과 대학이 힘을 합쳐 인공지능(AI) 인재 양성 프로젝트에 돌입했다.

동서대학교는 대학 공학교육혁신센터가 지난 13일 디모아, 티제이앤앤에스와 손잡고 AI 역량을 갖춘 인재 육성을 목표로 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

산학 파트너는 ▲AI·3D프린팅 등 미래 유망 신산업 특화 교육과정 개발·확산 ▲산학협력을 통한 캡스톤 디자인 등 현장기반 실무역량 강화 ▲대학 간 공동 협업 프로그램 운영 등 신산업 분야를 선도할 창의적 공학인재 양성을 위한 과정 개발에 집중할 계획이다.

디모아와 티제이앤앤에스는 인공지능 교육키트(AI-Kit)를 활용한 AI 교육 프로그램과 관련 서비스를 제공한다.

동서대는 AI 교육과정을 개발·운영해 학생 역량을 배양할 수 있는 교육환경을 조성하겠다는 계획이다.

김태용 동서대 공학교육혁신센터장은 “AI 선도대학으로 학생들에게 인공지능 교육을 진행한다”며 “교육 방향을 수립하고 AI 심화 교육과정을 계획해 다른 대학교들과 공동 과정을 개설하는 등 AI 교육을 확대할 계획”이라고 말했다.

김현중 디모아 클라우드사업본부 전무와 정준호 티제이앤앤에스 대표는 “학생들의 AI 소양을 키우도록 교육키트(AI-Kit) 제공뿐만 아니라 다양한 노하우로 지원하겠다”고 말했다.

동서대 공학교육혁신센터는 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원의 지원으로 자기주도 능력을 갖춘 지역산업 밀착 창의적 공학인재양성을 목표로 2012년부터 ‘창의융합형 공학인재 양성지원양성지원사업’을 이끌고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr