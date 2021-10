속보[아시아경제 김수환 기자] 중국 국가통계국이 중국의 9월 생산자물가지수가 전년동기 대비 10.7% 올랐다고 14일 밝혔다.

이는 시장 전망치 10.5%를 상회한 것이며 1995년 이후 최대폭으로 오른 것이라고 블룸버그통신은 전했다.

