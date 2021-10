넥스턴바이오 자회사 로스비보, 피하주사 통한 혈당 수치 감소 결과 도출

[아시아경제 장효원 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 7,070 전일대비 120 등락률 -1.67% 거래량 1,817,880 전일가 7,190 2021.10.12 14:23 장중(20분지연) 관련기사 “9월 바이오랠리” 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오![특징주] 넥스턴바이오, 노보 노디스크 체중 15% 감소 비만약 美FDA 승인에 협업 부각넥스턴바이오 자회사 로스비보, 중국 리브존 그룹과 CDA체결 close 는 자회사 로스비보 테라퓨틱스(RosVivo Therapeutics 이하 로스비보)가 당뇨병 치료제로 개발 중인 파이프라인 ‘RSVI-301’이 피하주사 투여 방법을 통해 당뇨병 치료 효과를 확인했다고 12일 밝혔다.

로스비보는 RSVI-301 투여 방식을 복강 내 주사와 피하 주사 두 가지로 실험하면서, 피하 주사를 통해 주입한 RSVI-301 는 복강 내 주사를 주입한 쥐와 마찬가지로 혈당을 효과적으로 낮추는 결과를 도출했다.

이번 전임상 시험 결과를 통해 로스비보는 환자 스스로 쉽게 약물 투여가 가능한 피하주사 개발 가능성을 확인했으며 향후 당뇨병 치료제 후보로서의 임상 개발을 가속화할 예정이다.

피하 주사는 인체에서 가장 많이 사용되는 투여 방법으로 GLP-1 수용체 작용제(liraglutide) 등 현재 시판 중인 당뇨병 치료제들은 피하 주사를 택하고 있다. 장점으로는 약물이 인체에 흡수하는 속도가 상대적으로 느려 오랜 시간 지속 효과를 볼 수 있다.

넥스턴바이오 관계자는 “이번 실험 결과를 통해 당뇨병 환자들이 피하주사 투약을 통한 용이한 방법으로 치료에 불편을 최소화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “피하주사 방법뿐만 아니라 6개월에 2회로 투약 주기가 길어져 환자들의 삶의 질 향상에도 기여할 수 있을 것으로 예상한다”고 말했다.

이어 “넥스턴바이오가 세계 최초로 당뇨병의 근치적 치료제로의 문을 두드리는 데 성공하고, 당뇨병 치료제 기업의 입지를 굳히게 됨으로써 이번 실험 결과는 더욱 의미가 있다고 본다”고 덧붙였다.

한편 로스비보는 기존 치료제와 다른 새로운 기전을 통한 당뇨병 치료제 개발로 글로벌 제약사 일라이릴리, 노보노디스크, 중국 통화 동바우 제약 등과 기술수출 협상을 진행하고 있으며 세계 유수의 학회로부터 초청 문의를 받고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr