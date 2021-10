올릭스, 中 한소제약과 최대 5000억원 라이선스 계약

[아시아경제 유현석 기자] RNA 간섭 기술을 바탕으로 다양한 난치성 질환에 대한 혁신 신약을 개발하는 기업 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 35,700 전일대비 2,100 등락률 +6.25% 거래량 278,574 전일가 33,600 2021.10.12 11:11 장중(20분지연) 관련기사 올릭스, 中한소제약과 5300억 규모 기술수출 계약에이스침대 주가 가파른 상승... 무엇으로 인해?mRNA 백신 개발! ‘셀루메드’보다 큰 거 온다! close 가 중국 내 선도적인 바이오 제약기업인 한소제약(Jiangsu Hansoh Pharmaceuticals Group Co, Ltd)과 siRNA 치료제 연구 및 개발을 위한 라이선스 및 협력 계약을 체결하였다고 12일 밝혔다.

양사는 올릭스의 GalNAc-asiRNA 플랫폼 기술을 기반으로 심혈관 및 대사성 질환 등에 대한 치료물질을 발굴하고 한소제약의 R&D, 제조 및 상업화 역량을 활용하여 치료제를 개발할 예정이다. 한소제약은 중화권에 한정하여 해당 치료제에 대한 독점적 권리를 갖고 올릭스는 그 외 모든 국가에서 권리를 갖게 된다.

올릭스는 이번 계약을 통해 한소제약으로부터 약 77억원(650만 달러)의 선급금과 단계별 마일스톤을 포함해 최대 약 5300억원(4억5100만 달러)과 별도의 로열티를 지급받을 예정이다.

이동기 올릭스 대표는 “중국 대형 제약사 중 하나인 한소제약과 기술 이전 계약을 체결해 매우 기쁘다"며 “이번 계약은 우리의 GalNAc-asiRNA 플랫폼 기술을 기반으로 이루어진 것"이라고 말했다.

이어 "그 동안 여러 적응증에서 가능성을 보여줬던 우리의 플랫폼 기술의 우수성이 입증되었다고 생각한다”며 “올릭스 기술의 잠재력과 한소제약의 임상 진행 및 상용화 노하우를 바탕으로 혁신적인 신약을 개발하는 데 최선을 다할 것”이라고 전했다.

아이펑 류(Aifeng Lyu) 한소제약 사장은 “RNA 간섭 플랫폼 기술을 바탕으로 임상 단계에 진입한 siRNA 분야 선도 기업 올릭스와 계약을 체결하게 되어 기대가 크다”며 “올릭스의 GalNAc-asiRNA 플랫폼 기술을 활용하여 중국 내 수요가 높은 질환들의 혁신적인 치료제를 개발하는 데 함께 힘쓰겠다”고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr