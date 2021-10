현대모비스, 접었다 폈다 '폴더블' 운전대 개발 성공

앞뒤 최대 25㎝까지 이동 가능…넓은 공간확보 가능

[아시아경제 유제훈 기자] 현대모비스는 차량 운전석의 운전대를 필요에 따라 접어 보이지 않게 수납할 수 있는 '폴더블 조향 시스템' 기술 개발에 성공했다고 11일 밝혔다. 이는 세계적으로 아직 양산 사례가 없는 신기술로, 현대모비스는 2년여만에 기술 개발에 성공하고 국내외 특허 출원을 진행 중이다.

현대모비스의 폴더블 조향 시스템은 앞뒤로 최대 25㎝까지 이동이 가능한 것이 가장 큰 특징이다. 자율주행 모드에서 운전대를 접을 경우, 넓은 공간 확보를 통해 더욱 편한 휴식이 가능해지고, 운전석을 180도 회전해 뒷좌석 승객들과 자유롭게 대화할 수 있는 회의실 같은 환경을 구현할 수 있다. 모터쇼 등에서 미래 컨셉트카에서만 볼 수 있었던 혁신적인 운전석이 현실로 다가온 것이라고 회사 측은 설명했다.

현대모비스는 다양한 신기술 적용을 통해 시스템 내구성과 신뢰성을 확보한 것은 물론, 기존에 개발 완료한 전자식 조향장치(SBW·Steer by Wire)도 이 시스템에 연계했다. 전자식 조향장치는 운전대에서 발생한 조향력을 전자신호로 바퀴로 전달해 제어하는 첨단 시스템이다.

이에 따라 주차장이나 고속도로 등 주행상황에 따라 핸들 반응성을 자동으로 높이거나 줄여 안정감을 주고, 서킷이나 구불구불한 길에서는 운전자의 드라이브 감성을 극대화할 수 있는 조향감을 제공할 수 있다. 또한 기계적 연결 장치들을 제거했기 때문에 노면에 있는 요철이나 방지턱을 지날 때 핸들로 전달될 수 있는 불쾌한 진동을 걸러주는 장점도 있다.

현대모비스는 어떠한 운전 상황에서도 최적의 반응성과 조향 성능을 제공하기위해, 강도높은 테스트를 통해 세계 최고 수준의 성능과 품질을 확보했다. 특히 이중 안전 시스템을 적용했다. 시스템 내 핵심 전자부품인 센서, ECU 등을 이중화 설계해 각각 독립 제어가 가능하도록 해, 하나의 장치에 이상이 생기는 비상 상황에서도 정상적인 조향 상태를 유지할 수 있도록 구성한 것이다.

현재 글로벌 완성차 업체들은 자동차를 단순히 이동하는 공간에서 벗어나 '또 다른 생활공간'으로 변모시키는 구상을 내놓고 있는 상태다. 현대모비스는 폴더블 조향 시스템을 비롯한 다양한 미래기술을 통해 목적기반 모빌리티(PBV)와 같은 미래 자율주행모빌리티 시장에 적극적으로 대응하고, 글로벌 완성차 메이커들에 선제적인 기술 제안을 통해 수출 주력품목으로 육성한다는 방침이다.

최장돈 현대모비스 샤시/안전BU장(전무)는 "현대모비스는 기존의 것을 재해석하는 수준을 넘어 완전히 새로운 방식으로 미래차에 적용될 부품 기술을 개발하고 있다"면서 "앞으로도 기존 핵심기술 노하우를 바탕으로 미래형 혁신 기술을 개발해 나갈 것" 이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr