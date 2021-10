상반기 글로벌 이커머스 앱 설치, 48% 늘었다…‘코로나19 영향’

앱스플라이어, 전 세계 45억 건 앱 설치 데이터 분석 리포트

구매액도 55% 증가…“올해 4분기 성장세 정점 찍을 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 여파로 글로벌 이커머스 앱 이용량이 급증한 가운데 올해 상반기 이커머스 앱 사용률이 전년 대비 절반 가까이 증가한 것으로 나타났다.

10일 글로벌 어트리뷰션 기업 앱스플라이어는 이 같은 내용을 담은 '이커머스 앱 마케팅 리포트: 2021년 에디션'을 발표했다.

이번 리포트는 전 세계 45억 건의 앱 설치 수를 분석한 결과와 작년 1월부터 올해 7월까지의 이커머스 앱 이용 행태 및 마케팅 활동에 대한 분석 내용을 담고 있다.

보고서에 따르면 이커머스 앱 설치는 코로나가 시작되는 지난해 1월부터 전세계적으로 급격한 상승세를 보였다. 미국 블랙프라이데이, 중국 광군절 등이 있는 11월 최고치를 기록한 것으로 집계됐다. 올해는 1월부터 7월까지 무려 48%가 늘어나며 코로나의 영향이 지속되는 것으로 확인됐다.

특히 이커머스 앱 내 소비자 구매액은 디지털 트랜스포메이션이 가속화되고 온라인 쇼핑이 활성화되며 크게 증가했다. 글로벌 앱 내 소비자 구매액은 2021년 3월부터 7월까지 전년 동기간 대비 55% 증가해, 작년에 쇼핑 규모가 가장 컸던 4분기 수준에 이미 도달한 것으로 나타났다.

앱스플라이어는 "이러한 흐름으로 볼 때, 연말 쇼핑 시즌이 몰려 있는 올해 4분기에는 성장세가 정점을 찍을 것으로 기대된다"고 분석했다. 이어 "코로나 19의 여파로 사회적 거리두기 및 국가적 봉쇄가 새로운 소비 습관과 트렌드 구축에 촉매 역할을 했으며, 한국과 같이 성장하고 있는 시장을 포함한 전세계 온라인 쇼핑 활성화에 기여했을 것"이라 덧붙였다.

쿠팡이 수십억 달러 가치로 기업공개(IPO)를 한 여파로 올해 국내 이커머스 마케팅은 더욱 과감해진 것으로 나타났다. 국내 이커머스 앱 설치 수는 2020년 1월부터 2021년 7월까지 증가세를 보였다. 이에 이커머스 앱 신규 유저 유치를 위한 경쟁이 치열해지면서 국내 모바일 앱 설치당 비용(CPI, Cost Per Install)은 2021년 3월 3.29 달러로 2020년 1월 1.58 달러 대비 106%나 상승했다.

기존 또는 이탈 고객이 앱을 더 잘 사용하도록 유도하는 리마케팅이 한국을 비롯한 베트남, 필리핀 등 아시아 주요 국가에서 눈에 띄게 성장했다. 아시아 지역 이커머스 앱 리마케팅 전환 수는 2020년 1월부터 7월까지 90억 건을 기록했다. 이커머스 앱 기업들이 리마케팅을 주요 전략으로 삼고 개인화된 광고를 통해 꾸준히 구매를 유도한 결과로, 같은 기간 국내 앱 리마케팅 전환 수 또한 가파른 상승세를 보였다.

다만, 지난 4월 애플이 자사 핸드폰 운영체제 iOS 14.5를 업데이트하며 기업들은 리마케팅 분야에서 안드로이드에 더욱 집중한 것으로 나타났다. 글로벌 기준 광고식별자(Identifier for Advertisement, IDFA) 데이터 수가 상당히 감소해 리마케팅도 타격을 받고, ATT 전면시행 후 리마케팅 전환 수가 30% 가까이 감소했다.

또한, 앱 설치 수 증가에 따라 프로드(온라인 부정행위) 발생 비율 역시 늘어난 것으로 집계됐다. 아시아 국가들의 2020년 10월부터 2021년 1월까지 프로드로 인한 이커머스 앱의 피해 예상액은 5800만 달러(약 693억 6800만 원)에 달했다. 국내 역시 동기간 프로드 비율이 30% 내외로 나타나 기업의 마케팅 전략에 프로드 방지가 요구되고 있다고 회사 측은 덧붙였다.

앱스플라이어 관계자는 "이번 조사를 통해 코로나19 영향으로 지난해에 이어 올해도 국내를 비롯한 전 세계 온라인 쇼핑 규모가 빠르게 확산하고 온라인 쇼핑의 트렌드가 모바일 웹에서 앱으로 옮겨가고 있음을 알 수 있다"며 "기업 및 마케터들은 장소에 구애 받지 않고 기존 고객과 원활한 커뮤니케이션을 할 수 있어야 하며, 앱과 콘텐츠를 연결하는 딥링킹과 같은 솔루션을 통해 사용자들이 정확하게 원하는 정보에 도달할 수 있도록 정비가 필요하다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr