故박원순 측 정철승, 강제추행·유사강간 혐의 피소

[아시아경제 황수미 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 유족 측 법률 대리인인 정철승 변호사가 강제추행 혐의 등으로 수사받고 있다는 사실이 알려졌다.

9일 경찰에 따르면 지난 5월 여성 A씨가 정 변호사를 강제추행 및 유사강간 혐의로 고소해 이를 수사 중이다.

A씨는 2018년 자신의 상대방 측 변호사이던 정 변호사로부터 성폭행당했다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 정 변호사를 불러 사실관계 등을 확인한다는 방침이다.

앞서 정 변호사는 지난 6일 자신의 페이스북을 통해 경찰로부터 피소 사실을 전달받았다는 것을 스스로 밝힌 바 있다.

정 변호사는 A씨에 대해 "3년 전에 나를 집요하게 스토킹하면서 나와 사귀고 있고 결혼할 예정이라고 허위사실을 퍼뜨리고, 내 사무실에 여러 차례 무단침입해서 결국 징역 1년인가 1년 6월형에 집행유예 3년의 형사처벌을 받았던 여성"이라며 "집행유예 기간이 끝나가니 다시 시작한 모양"이라고 했다.

이어 "이 여성은 당시에도 경찰 수사와 형사재판을 받던 중에 정신병원에 입원해서 실형을 모면했는데, 나는 그녀가 진짜 정신병자인지 불리할 때만 미친 척하는 것인지 잘 모르겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "그렇게 처벌받은 여자가 피해자인 나에게 도리어 강제추행 고소를 하다니 어이가 없어서 웃음이 나왔다"며 "어떤 남자든 성추행으로 걸면 엿을 먹일 수 있다는 계산일까? 이게 대한민국의 개탄스러운 현실"이라고 말하기도 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr