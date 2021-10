세종, 부동산 공시가격 전문가 채용…공시지가 정확성↑

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 오는 18일~20일 관내 개별공시지가 조사·산정 업무를 담당할 감정평가사 등 부동산 공시가격 전문가 채용에 나선다고 9일 밝혔다.

부동산 공시가격 전문가 채용은 세종지역 내 개별공시지가 상승과 정부의 공시가격 현실화 등으로 지가가 상승하면서 개별공시지가에 대한 시민들의 관심이 높아진 점을 감안해 공시지가 산정과정에 정확성, 공신력을 제고할 목적으로 추진한다.

채용직급은 일반 임기제 공무원 행정 6급이며 근무기간은 임용일로부터 2년이다. 단 근무실적이 우수한 경우에는 기간 연장이 가능하다.

채용 후 담당하게 될 업무는 개별공시지가 조사계획 수립, 지가산정 및 부동산가격공시위원회 운영 등이다.

응시 자격은 ▲학사학위 취득 후 3년 이상 관련 분야 실무경력 ▲5년 이상 관련 분야 실무경력 ▲7급 이상의 공무원 중 2년 이상 관련 분야 실무경력 ▲감정평가사자격증 소지자 중 3년 이상의 관련 분야 실무경력을 갖춘 20세 이상 지원자에게 주어진다.

원서는 접수기간 내 시청 운영지원과를 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다.

채용 공고문은 시청 홈페이지를 확인할 수 있다. 기타 자세한 내용은 시청 운영지원과 또는 토지정보과를 통해 안내받을 수 있다.

