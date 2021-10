[아시아경제 온라인이슈팀] 엄현경이 완벽한 각선미를 자랑했다.

배우 엄현경은 8일 자신의 인스타그램을 통해 "촬영 중 쉬는 시간. 비 오는 날 투명우산 쓰면 기분 좋잖아요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 미니스커트를 입고 탄탄한 몸매를 뽐냈다.

한편 엄현경은 MBC 일일드라마 '두 번째 남편'에 출연 중이다.

