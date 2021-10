경남제약, 노동조합과 임금·단체협약 체결…"노사 상생 한걸음"

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 5,940 전일대비 120 등락률 +2.06% 거래량 147,255 전일가 5,820 2021.10.07 15:30 장마감 관련기사 경남제약 "레모나, 한-중 소비자가 선택 ‘2021 올해의 브랜드 대상’"경남제약, 상반기 매출 393억원…"역대 최대 실적"경남제약-클라우드에어, ‘아스타잔틴 차세대 항산화 건기식 소재’ 국책사업 선정 close 은 노동조합과 임금 및 단체협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

경남제약과 노동조합은 올해 4월부터 10월까지 총 20여 차례 교섭을 진행하면서 의견을 조율해 왔으며, 최근 임금 및 단체협약 합의에 이르렀다.

경남제약은 신규 경영진이 취임함에 따라 노동조합과의 관계 개선 및 투명한 경영과 상생에 대한 비전을 제시했으며, 노동조합은 신규 경영진에 대한 기대감과 코로나 상황에 노사가 함께 대응하자는 내부 기류에 따라 큰 틀에서의 합의를 이뤄냈다.

경남제약은 지난달 23일 오성원 블루베리NFT 대표이사를 신규 대표이사로 선임하며 경영권을 강화한 바 있다.

회사 관계자는 "코로나19로 위기 상황이 지속되고 있지만, 이 상황을 노사가 함께 돌파하는 좋은 사례가 될 것"이라며 "근로자가 만족하는 환경을 조성해 소비자들에게 더 좋은 품질에 제품 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr