[아시아경제 공병선 기자] 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,730 전일대비 110 등락률 +4.20% 거래량 1,511,014 전일가 2,620 2021.10.07 14:05 장중(20분지연) 관련기사 바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!까뮤이앤씨, 347억원 규모 인천 남동 물류시설 신축사업중 PC공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 는 인트러스제1호전문투자형사모부동산투자와 395억원 규모의 왕십리 역세권 청년주택 신축 공사를 수주했다고 7일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 24.4% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr