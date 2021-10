롯데하이마트, 중고거래 플랫폼 ‘하트마켓’ 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 자사 온라인 쇼핑몰에 중고거래 플랫폼 '하트마켓'을 오픈한다고 5일 밝혔다.

하트마켓은 기본적으로 이용자 개인 간 자유롭게 거래하는 공간으로 이용료는 무료다. 구매자가 하트마켓에 거래대금을 맡기면 상품 수령 확인 후 이를 판매자에게 전해주는 안전결제 서비스도 지원한다. 다만 안전결제는 구매자가 거래대금의 3.5%를 수수료로 부담해야 한다.

안전결제 이용 고객에 한해 전국 430여개 롯데하이마트 매장 공간을 이용해 거래 물건을 주고받을 수 있는 하트 테이블 서비스를 지원한다. 이 서비스를 이용하면 집 주소 등 개인 정보 노출을 최소화하고 안전한 공간에서 거래할 수 있어 안심된다.

대면 거래 없이 인근 롯데하이마트 매장에 거래 물품을 맡기고 찾아가는 하트 박스 서비스와 롯데하이마트 전문가가 직접 설치를 도와주는 하트 설치도 지원한다. 판매자와 구매자가 동일한 롯데하이마트 물류센터 권역에 있어야 이용할 수 있는 하트 설치는 김치냉장고, 세탁기, TV 등 직접 전달하기 어려운 대형가전 거래 시 유용하다.

롯데하이마트는 매장 진열상품을 판매하는 하트 상품도 운영한다. 전국 매장에서 진열상품을 올리면 이용자가 채팅으로 매장 측과 조율해 날짜를 잡고 직접 방문해 거래할 수 있는 서비스다.

롯데하이마트 관계자는 “중고거래 플랫폼 하트마켓이 활성화 되면 롯데하이마트온라인쇼핑몰 접속자가 증가할 뿐 아니라 전국 매장에서 안전하게 거래하는 이용자가 증가해 궁극적으로 집객 효과를 낼 것으로 본다”고 말했다.

