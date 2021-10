프로스펙스, 이승기와 함께한 '블레이드BX' 광고 공개

[아시아경제 임혜선 기자]스포츠 브랜드 프로스펙스는 전속모델 이승기와 함께한 ‘블레이드BX’의 광고 캠페인을 공개했다고 5일 밝혔다.

이번 프로스펙스의 광고 캠페인은 "유행이 바뀌고, 디자인이 바뀌고, 신는 사람이 바뀌어도 결국 신발의 본질은 ‘편안함’"이라는 메시지를 전달한다.

공개된 영상에는 프로스펙스 스니커즈부터 헬리우스 농구화까지 프로스펙스의 과거 대표 제품을 신고 걷는 모습이 지나가고 마침내‘블레이드BX’가 등장한다. ‘블레이드 BX’를 신은 이승기의 발걸음과 점프로 ‘경량성’과 ‘고탄성’을 효과적으로 전달하며, 보아 다이얼 조절을 통한 안정적인 핏감도함께 보여준다.

‘블레이드BX’는 프로스펙스의 기술을 집약한 걷기를 위한 고기능 프리미엄 운동화다. 초경량 고탄성 소재를 적용한 신규 솔 ‘에스 블레이드’를 통해 에너지 회복을 도와 오래 걸어도 편안한 착용감이 유지된다. 미드솔(중장)의 ‘무브 프레임’과 인솔(깔창)의 ‘임팩트 존 2’는발의 흔들림을 잡아주고 충격 흡수를 극대화해 피로도를 감소시켜 준다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr