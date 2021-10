제철부산물로 친환경 시멘트 만든다

포스코-쌍용C&E, 탄소배출저감 MOU

[아시아경제 최대열 기자] 국내 철강·시멘트 대표기업이 제철공정에서 나오는 부산물로 친환경 시멘트를 만들기로 했다.

포스코와 쌍용C&E는 5일 탄소배출 감축·ESG(환경·사회·지배구조) 경영협력 양해각서(MOU)를 맺었다. 이번 협약에 따라 제철 부산물인 수재슬래그를 시멘트 생산공정에 보다 널리 쓰기 위한 기반시설을 갖추는 한편 친환경 시멘트를 개발하고 수요처도 넓히기로 했다.

이번 협약은 시멘트를 만들 때 나오는 탄소배출량을 줄이기 위한 것이다. 통상 시멘트 1t을 만들 때 석회석 열분해와 이를 위한 화석연료 사용으로 탄소 0.8t이 나온다. 포스코가 공급하는 수재슬래그는 용광로에서 쇳물과 함께 배출되는 부산물을 모아 물을 이용해 급랭한 것으로 시멘트와 성분이 비슷하다.

시멘트 업계는 이 수재슬래그 등 제철부산물을 첨가하면 그만큼 석회석을 덜 써 원가절감, 탄소저감 효과를 기대할 수 있다. 다만 건설 비수기 등 계절적인 영향에 따라 저장공간 활용 방안이 여의치 않았다. 제철소도 시멘트 업계 비수기에 부산물 처리에 고심을 하고 있어 서로 수급에 어려움을 겪었다.

이번 협약에 따라 쌍용C&E는 건설 비수기에 수재슬래그를 저장하고 활용할 수 있는 지역별 야드를 확보키로 했다. 포스코는 수재슬래그 생산을 늘리고 안정적으로 공급하는 방안을 돕는다. 아울러 두 회사는 수재슬래그를 비롯한 부산물로 친환경 시멘트를 개발하기로 했다.

지준현 쌍용C&E 전무는"포스코와 지속적으로 협력해 탄소 배출량을 줄인 친환경 시멘트 개발에 앞장서겠다"라고 말했다. 김대업 포스코 열연선재마케팅실장은 "포스코의 제철부산물이 친환경 원료가 돼 탄소저감에 더 기여할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr