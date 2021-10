금호타이어, SSG닷컴 손잡고 겨울용 타이어 이벤트

[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어가 본격적인 겨울철 준비를 위해 겨울용 타이어를 구매하고자 하는 고객들을 대상으로 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

금호타이어는 타이어프로 등 행사 대리점에서 금호타이어의 대표 겨울용 타이어인 윈터크래프트 WP72와 윈터크래프트 WS71 17인치 이상 제품 4개 구매 시 적용할 수 있는 10만원 타이어 쿠폰을 5만원에 판매한다.

해당 쿠폰은 신세계 이마트 온라인몰인 SSG.COM을 통해 구매할 수 있으며 행사 기간 중 겨울용 타이어를 구매한 고객에게는 세사리빙의 프리미엄 담요를 선착순으로 제공한다.

금호타이어는 이번 이벤트로 겨울용 타이어 할인쿠폰을 구매한 고객들에게 겨울용 타이어 사용 후 탈착 시점에 사계절용 프리미엄 타이어 구매 시 20% 할인을 적용 받을 수 있는 쿠폰을 증정할 계획이다.

본 행사 혜택은 행사 대리점에 겨울용타이어 장착 사전예약을 완료한 고객들을 대상으로 지급되며, 사전예약시 타이어 보관 서비스(대리점별 이용료 상이)도 함께 이용이 가능하다.

고급 세단을 위해 설계된 프리미엄 겨울용 타이어 윈터크래프트 WP72는 겨울용 타이어임에도 저소음, 컴포트 성능을 향상시켜 승차감과 주행안정성을 높였다. 스포츠유틸리티차량(SUV) 전용 제품인 ‘윈터크래프트 WS71’의 경우에도 비대칭 패턴 설계를 통해 눈길, 빙판길 노면에서의 제동력을 대폭 강화했다.

임병석 금호타이어 한국영업담당 상무는 "한국의 겨울철 도로는 사고 위험이 높은 블랙아이스나 눈이 살짝 녹은 슬러시 상태인 경우가 많다. 금호타이어의 윈터크래프트 WP72와 WS71은 이러한 도로 특성에 최적화된 성능을 낸다"며 "고객들이 겨울철 안전운행의 필수품인 겨울용 타이어 장착을 통해 안전한 겨울을 보내시길 바란다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr