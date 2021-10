쌍용차, 티볼리 브랜드 스페셜 모델 '업비트' 출시

고급 편의·안전사양 기본적용

[아시아경제 유제훈 기자] 쌍용자동차는 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 티볼리의 스페셜 모델 '업비트'를 출시했다고 5일 밝혔다. 업비트는 티볼리 브랜드의 최상위 모델로, SUV 시장에 계속해서 긍정적인(Upbeat) 영향과 울림(Beat)을 만들어 내겠단 의지를 담고 있다.

티볼리 및 티볼리 에어의 업비트 모델은 주력모델인 V3(에어는 A3)을 베이스로 고객이 최근 가장 많이 선택하는 고급 편의사양 및 안전사양을 기본적용, 상품성을 일신했다. 애플 카플레이, 안드로이드 오토, 와이파이 양방향 풀미러링을 이용해 AVN과 클러스터를 동시에 연동, 모든 콘텐츠를 고화질로 즐길 수 있는 9인치 HD 스마트 미러링 패키지, 10.25인치 풀 디지털 클러스터를 기본적용했다.

이와 함께 컴포트 패키지(1열 통풍시트, 2열 열선시트, 운전석 파워시트, 전방 주차보조 경고), 하이패스 및 ECM 룸미러, 18인치 다이아몬드 컷팅 휠, 풀 LED 헤드램프, 디지털 스마트키 등도 기본 적용 해 상품성을 극대화 했다.

또 스타일을 업그레이드 한 티볼리 R-Plus 블랙과 화이트 모델을 R-Plus 모델로 통합해 블랙 패키지 또는 화이트 패키지로 선택할 수 있도록 하는 등 모델 별 트림 조정을 통해 고객의 선호 트랜드를 반영했다.

코란도 역시 기존 6개 트림에서 고객 선호사양 중심으로 5개 트림으로 재구성, 2022 코란도를 출시했다. 고객들이 가장 많이 선택하는 C5 모델은 ▲운전석/동승석 세이프티 파워윈도우를, C5 Plus 모델은 ▲풀 LED 헤드램프 ▲운전석 8way 파워시트 ▲4way 럼버서포트 ▲전방 주차보조 경고 등을 기본 적용했다.

티볼리의 판매가격은 V1(M/T) 1659만원, V1(A/T) 1853만원, V3 2111만원, R-Plus 2330만원이며, 최고급 모델 업비트는 2456만원이다. 티볼리 에어는 A1 1908만원, V3 2241만원, 업비트 2586만원이며, 코란도는 C3 2253만원, C5 2399만원, C5-Plus 2653만원, R-Plus 2715만원, C7 2903만원이다.

