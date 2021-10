中전력난부터 코로나19까지…계속된 문제에 대응하려면

정책 대응 고려해야…소비·엔터·친환경주 주목 필요

[아시아경제 이민우 기자] 중국 부동산업체 헝다그룹의 파산 우려와 전력난, 코로나19 등 불안요소로 경기 둔화 우려가 불거지고 있다. 각 사안에 대한 적절한 대응이 필요하다는 분석이 나온다.

3일 KB증권은 이 같이 진단하고 각 사안에 따른 대응책을 모색했다. 먼저 중국발 불안에 대한 경기 둔화 우려를 분석했다. 지난달 헝다그룹 파산 가능성과 전력난으로 불안감이 커지면서 중국 경제심리지수(ESI)도 하락했다. 지난 9일 약 100억위안(약 1조8440억원)에 이르는 자산 매각 계약을 체결했지만 여전히 내년부터 내후년까지 수십조원에 이르는 채무 만기가 도래한다. 자산매각으로 버티고 있지만 빚의 규모를 고려하면 스스로 파산을 막기는 어렵다는 전망이 나오고 있다.

전력난도 문제다. 친환경 정책의 맹점을 드러내는 사안이 될 수 있기에 주목해야 한다. 또한 중국에 생산공장을 둔 우리나라 기업들의 생산 차질로 이어질 수도 있다. KB증권은 헝다그룹 파산 가능성, 전력난 등이 표면적으로 드러난 문제점이지만 전반적인 경기 둔화 우려가 확대되고 있다는 점은 중국 지도부에게 부담이 될 수밖에 없다고 분석했다.

中 대대적 경기부양책 전망…소비주 수혜 기대감↑

경제 활동의 전환점을 나타내는 국내총생산(GDP) 대비 신용 증감의 변화를 보여주는 '중국 크레딧임펄스(credit impulse)' 지수를 통해 중국 정부의 대응을 예측했다. 그간 크레딧임펄스 지수가 현 수준까지 하락한 시점에는 중국 정부는 어김없이 경기부양책을 추진했다. 하인환 KB증권 연구원은 "부양책의 형태는 시기마다 일부 차이가 있었지만 공통적으로 확인되는 것은 지급준비율 인하, 지방정부 채권 발행 확대 등이었다"며 "조만간 경기부양책이 나올 가능성에 대해서는 의심하지 않지만 문제는 그 시기"라고 설명했다. 다음달 초 19기 6차 중국공산당 중앙위원회 전체회의(6중전회), 12월 경제 공작회의 등이 예정된 만큼 이르면 이달 말부터 중국 정부의 경기부양책 기대감을 높여갈 수 있다는 설명이다.

중국의 경기부양 국면이 펼쳐질 경우 주로 소비 관련주의 수혜가 뚜렷했다. 음식료, 화장품, 면세 등의 소비주와 의약제품(건강관리) 등이 대표적이다. 다만 코로나19 특성상 화장품 업종의 회복은 조금 더 지연될 수 있다고 봤다. 하 연구원은 "중국 부양책이 주로 ‘소비 촉진’의 형태를 띠기 때문이며 따라서중기적인 관점에서 ‘소비 관련주’에 대한 관심을 확대할 필요가 있다"고 조언했다.

위드 코로나 시대 여부도 중요…위탁생산주 주목해야

'위드(with) 코로나19' 여부도 이달 화두가 될 수 있다고 봤다. 국내뿐 아니라, 해외에서도 논의되고 있는 사항이다. KB증권은 위드 코로나 국면에 돌입할 경우 위탁생산 관련주들을 주목할 필요가 있다고 강조했다. 위드 코로나 시대가 시작되면 그동안 부작용 우려로 망설이던 이들도 백신 접종을 서두를 가능성이 높아질 것이다. 우리나라 정부도 백신 위탁생산 지원 의지를 드러내고 있다. 지난 8월 초 'K-글로벌 백신 허브화 전략'과 지난달 문재인 대통령의 UN 총회 연설도 이 같은 맥락에서다. 하 연구원은 "향후 경구용 치료제가 개발되면 치료제 위탁생산으로 영역이 확대될 수 있다며 "또한 여행 뿐만 아니라 오프라인 공연활동이 재개되는 엔터 업종에 대해서도 관심을 가질 필요가 있다"고 설명했다.

전력난에 친환경 정책 가속화

중국 전력난 문제도 주목해야 한다고 강조했다. 4분기는 친환경 분야에 대한 국내외 정책이 본격화되는 분기점이라는 판단에서다. 당장 이달 말부터 영국에서 'COP26(유엔기후변화협약 당사국 총회)'가 예정돼 있다. 국내에서도 이달 말 '2050 탄소중립 시나리오' 및 '2030 국가 온실가스감축목표(NDC)'가 발표된다. 그 밖에 분기에도 탄소중립 관련 정책들이 다수 발표될 예정이다. 하 연구원은 "독일 사회민주당의 총선 승리, 미국 경기부양책 통과 등은 친환경 분야에 대한 투자가 4 분기부터 본격화될 수 있다는 기대감으로 이어질 수 있을 것"이라고 내다봤다.

여기에 중국 전력난 문제도 친환경 분야에 대한 정책 지원을 가속화시킬 전망이다. 하 연구원은 중국 전력난 발생 원인을 '탄소중립 사회 전환 과정에서 발생한 현실적인 문제'라고 요약했다. 주요국들의 탄소중립 목표 시점이 주로 2050~2060년인 만큼 30~40년이라는 시간이 필요한 쉽지 않은 과정이기 때문이다. 때문에 중국 전력난 같은 현실적인 문제가 발생할 수 있다는 분석이다.

중국 정부는 현실적인 문제를 극복하기 위해서는 크게 두 가지 방향성의 정책을 내놓을 것으로 전망했다. 먼저 단기적으로 전력난과 같은 문제가 재발하지 않도록 원전 같은 현실적인 대응 방법이 더욱 지지를 받을 가능성을 꼽았다. 또한 현실적인 대응 방법이 지지를 받는 것과 동시에 친환경 분야에 대한 정책적인 지원이 더욱 가속화될 가능성도 점쳤다.

하 연구원은 "현실적인 대응 방법에 대한 고민은 원전 확대 , 탄소포집 기술 개발, 탄소배출권 거래 확대 등과 같은 내용이 될 수 있을 것"이라며 "두번째 친환경 분야에 대한 정책 지원 가속화와 관련해서는 이달 말 예정된 주요 20개국(G20) 정상회의, COP26 등에서 국제적인 공조가 나올 가능성을 고려해볼 수 있을 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr