[아시아경제 이민지 기자] 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 45,050 전일대비 100 등락률 -0.22% 거래량 679,172 전일가 45,150 2021.10.01 13:51 장중(20분지연) 관련기사 에스디바이오센서, 200억원 규모 유엑스엔 지분 인수임상 3상 승인! 정부 예산 전폭 지원! 황금 수혜株 공개!에스디바이오센서, 1000억 규모 자기주식 신탁계약 체결 close 가 669억원 규모로 싱가포르소재 기업과 자가검사키트 공급계약을 체결했다고 1일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr