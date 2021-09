[아시아경제 김지희 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 53,000 전일대비 4,500 등락률 -7.83% 거래량 334,301 전일가 57,500 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"애니젠, 셀리버리와 8억 규모 물품 공급 계약셀리버리, 코로나19치료제 폴란드 임상 1상 신청 close 는 시설자금과 운영자금 등 약 190억원을 조달하고자 제3자배정 방식 유상증자를 결정했다고 30일 공시했다.

신주 발행가액은 5만300원으로, 신주 38만7668주를 발행한다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr