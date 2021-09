나이벡-화학연구원, 흡입형 코로나 치료제 효능 확인

[아시아경제 박형수 기자] 나이벡 나이벡 138610 | 코스닥 증권정보 현재가 40,400 전일대비 150 등락률 +0.37% 거래량 465,093 전일가 40,250 2021.09.30 14:12 장중(20분지연) 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!나이벡, 뇌혈관장벽(BBB) 투과 전달체 최대 3배 투과율 검증[특징주]나이벡, 예비시험 결과 종양 90% 감소…내성·전이 극복 2차 항암제 기대 close 이 한국화학연구원과 공동 개발 중인 ‘흡입형 코로나 치료제’가 세포실험(in-vitro)에서 치료 효능을 확인했다고 30일 밝혔다. 알파, 베타, 감마 변이에 대해서도 효과가 있는 것으로 나타났다. 우세종으로 평가받는 델타바이러스에 대해 2배 이상 높은 항바이러스효과가 있음을 확인했다. 나이벡 나이벡 138610 | 코스닥 증권정보 현재가 40,400 전일대비 150 등락률 +0.37% 거래량 465,093 전일가 40,250 2021.09.30 14:12 장중(20분지연) 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!나이벡, 뇌혈관장벽(BBB) 투과 전달체 최대 3배 투과율 검증[특징주]나이벡, 예비시험 결과 종양 90% 감소…내성·전이 극복 2차 항암제 기대 close 은 세포실험에 이어 코로나 감염 동물모델(in-vivo)을 통해 추가적인 효능 검증 절차를 진행하고 있다.

나이벡은 한국화학연구원으로부터 도입한 코로나 신약후보 물질에 자체 약물전달플랫폼 'NIPEP-TPP'를 적용해 흡입형 코로나 치료제 개발을 진행하고 있다. 흡입형 제형은 나이벡이 이미 폐섬유증 치료제에 적용한 제형 기술로 프랑스에 기반을 둔 '흡입 제형 전문회사'를 통해 제형의 효능 검증을 완료했다. 단 1회 흡입만으로 폐 전반부에 고르게 약물이 전달돼 그 효능을 배가시킬 수 있다는 장점이 있다.

나이벡이 개발 중인 코로나 치료 후보물질은 탁월한 항바이러스 효능을 보유하고 있다. 기존 약물과 차별화된 기전으로 항바이러스 활성을 나타내기 때문에 코로나19 감염 시 증상이 빠르게 완화되는 특징이 있다. 약물전달플랫폼 'NIPEP-TPP'를 적용해 폐로 직접 약물을 전달할 수 있어 적은 약물 용량으로도 빠르고 정확하게 염증과 바이러스에 작용한다.

나이벡 관계자는 "한국화학연구원에서 진행한 세포실험에서 델타바이러스를 비롯해 알파, 베타, 감마 변이 바이러스에 모두 효과가 좋은 것을 확인했다"고 말했다.

이어 "델타바이러스에서는 2배 이상 높은 항바이러스 효과가 있는 것으로 확인됐다"며 "현재 코로나 감염 동물모델을 통해 폐 전달을 포함한 실험을 진행 중"이라고 덧붙였다.

흡입 제형은 폐까지 약물을 직접 전달하기 때문에 폐에서 바이러스 증식을 직접 억제할 뿐 아니라 바이러스 사멸도 가능하다. 코로나의 대표적인 후유증인 폐섬유증도 예방 및 차단할 수 있을 것으로 기대했다.

관계자는 "한국화학연구원이 개발한 후보물질은 뛰어난 ‘항바이러스성’과 안전성이 대외적으로 검증됐기 때문에 실제 감염 동물모델 결과를 토대로 빠른 시일 내에 치료제를 개발할 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "안전성이 검증된 의약품 후보물질을 ‘약물 재창출’ 과정을 통해 신속하게 상용화하는 것이 코로나19 치료제를 개발하는 가장 빠른 방법"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr