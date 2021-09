"반죽에 녹물·기름때" 위생 엉망…던킨도너츠 "누군가 의도적으로 청소 안해"

공익 신고자, 던킨도너츠 공장 내부 촬영해 신고

던킨 "누군가 의도적으로 청소 안해"

[아시아경제 나예은 기자] 유명 도넛 프랜차이즈 '던킨도너츠'가 비위생적인 환경에서 도넛을 만들어 왔다는 주장이 나왔다.

29일 KBS보도에 따르면 공익신고자가 촬영한 던킨 안양공장의 도넛 제조시설 환기장치에는 기름 때와 유증기, 산화철이 응결된 것으로 보이는 방울이 맺혀 있었다. 밀가루 반죽에는 곳곳에 누런 물질이 떨어져 있었는데, 전문가는 "녹물이나 기름때가 낙하해 떨어진 것으로 보인다"고 설명했다.

또 튀긴 도넛에 입히는 시럽 그릇 안쪽에서는 검은 물질이 발견됐다. 전문가들은 해당 물질이 곰팡이일 가능성이 크다고 말했지만, 던킨도너츠 측은 "곰팡이가 아닌 기름때"라고 해명했다.

제보자는 "튀김기는 일주일에 한 번 뜨거운 물에 약품을 타 세척하는 게 던킨도너츠의 내부 기준이지만 생산라인에서 기준을 제대로 지키지 않았고, 중간관리자가 기름만 교체해 설비를 돌리라고 지시했다"며 "초과물량을 맞추기 위해서였다"고 지적했다.

이에 던킨도너츠를 운영하는 SPC그룹 산하 비알코리아는 "환기장치를 매일 청소하는데 누군가 의도적으로 청소를 안 해서 일어난 일"이라며 "기름통도 일주일에 한 번씩 청소하고 사진도 촬영하고 있다"고 주장했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr