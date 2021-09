김기현 "제1야당 원내대표를 위리안치?…이재명, 기고만장·오만불손하다"

[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도 지사를 향해 "기고만장하고 오만불손하다"고 성토했다.

29일 김 원내대표는 국회에서 진행된 당 긴급현안보고에서 "많은 국민들이 유력 대선주자라고 하는 사람이 퍼붓는 험한 막말에 불안감 느끼실 것"이라며 "최근 언행을 보면 이미 자신이 대통령이 다 돼 있는 거 같은 모습 볼 수 있다"고 지적했다.

그는 "(이 지사는) 제1야당의 당명을 가지고 조롱하는 것도 모자라 원내대표를 남극 섬에 위리안치시킨다고 했다"고 언급했다. 이어 "위리안치 당하기 전에 고별인사를 드리러 왔다. 갔다가 빠삐용처럼 탈출해 오겠다"며 소속 의원들에게 농담하기도 했다.

앞서 이 지사는 이날 여의도 중앙보훈회관에서 열린 개발이익 환수제도 토론회에서 김 원내대표에게는 위리안치(圍籬安置·유배된 죄인이 달아나지 못하도록 가시로 울타리를 만들고 그 안에 가두는 형벌)시키고, 이준석 국민의힘 대표를 상대로는 봉고파직(封庫罷職·부정을 저지른 관리를 파면하고 관고를 봉하여 잠근다는 뜻) 시키겠다고 언급했었다.

김 원내대표는 "(이 지사는) 폭군"이라며 "민주당은 남의 당 훈수두기 전에 자당 대선후보 간섭좀 해서 경거망동 안 하게 하면 좋지 않겠나"라고 요구했다. 이어 "(이 지사) 자기가 자기 입으로 대장동 설계했다고 공공연하게 자백했다"며 "설계한 사람이 몸통이지 누가 몸통이냐"고 말했다.

