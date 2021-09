하나카드 "상생소비지원금 퀴즈풀고 경품 받아가세요"

상생소비지원금 소문내기 SNS 이벤트

추첨 통해 캠핑용품, 치킨세트 등 증정

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 자사 공식 인스타그램, 페이스북, 카카오톡채널을 통해 '상생소비지원금 소문내기 이벤트'를 진행한다고 29일 밝혔다.

이 이벤트는 다음 달 1일부터 시작되는 상생소비지원금에 대한 간단한 상식을 퀴즈와 함께 주변 친구, 지인, 가족 등과 공유하는 행사다. 해당 게시물에서 퀴즈 정답과 함께 친구 태그하는 형식으로 참여할 수 있다.

참여자들 중 추첨을 통해 100명에게 경품을 제공한다. 가을 캠핑 시즌 인기 아이템인 피크닉 폴딩 테이블(8명), 캠핑가방 및 퍼퓸 핸드크림(10명), 멀티비타민 세트(2명), 피자 세트(10명), 커피 쿠폰(70명) 등이다.

임현빈 하나카드 마케팅본부장은 "하나카드 고객들이 코로나 극복을 위한 정부의 정책사업을 쉽게 이해할 수있도록 이벤트를 준비했다"며 "코로나 장기화로 지친 고객들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

상생소비지원금은 지난 2분기 카드사용실적이 있는 만19세 이상 신청 대상으로, 하나카드 홈페이지(PC, 모바일), 고객센터 및 전용 ARS, 하나은행 영업점을 통해 다음달 1일부터 신청이 가능하다.

