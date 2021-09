美 국채금리 급등세에 韓국고채 금리도 뛰어…10년물 2.290%

[아시아경제 김은별 기자] 미국의 국채금리 급등세의 영향으로 한국 국고채 금리도 29일 오전 오름세를 나타냈다.

이날 오전 10시 현재 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 1.630%에 거래되고 있다.

10년물 금리는 연 2.290%로 3.4bp 상승했고, 전날에 이어 2.2%를 돌파했다. 5년물과 2년물은 각각 3.6bp 상승, 2.9bp 상승으로 연 1.986%, 연 1.475%를 각각 기록했다.

20년물은 연 2.242%로 0.2bp 올랐다. 30년물은 2.8bp 상승한 연 2.237%를 기록했다.

28일(현지시간) 미국 국채 10년물 금리는 장중 1.56%대까지 급등하는 등 오름세를 이어갔다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 당분간 높은 인플레이션이 지속될 수 있다고 언급하면서 긴축 우려를 키웠다.

재닛 옐런 미 재무부 장관이 연방정부 부채 한도를 조정하지 못하면 미국 경제에 심각한 결과를 초래할 수 있다고 경고한 점도 금리가 뛴 요인이었다.

