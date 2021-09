[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 28일 현장지휘체계를 확립하고 신속한 긴급구조대응을 하기 위한 긴급구조훈련을 실시했다.

이번 훈련은 코로나19로 인해 관계기관 등 다수인이 참가하는 종합훈련 방식이 지양됨에 따라 본서에서 보유 장비를 활용해 긴급구조통제단 각 부서별 임무숙지 상태를 확인하고 가상의 훈련상황 부여를 통해 대응능력을 향상시키는 방식으로 진행됐다.

훈련 진행과 같이 서구 긴급구조통제단 지원기관 11개소에 대해 대응태세 확립을 위해 불시 비상연락망 점검을 실시했다.

양영규 서부소방서장은 “코로나19로 인해 훈련이 축소 진행되는 상황이지만 시민의 안전이 위협받는 일이 없도록 내실있게 훈련을 진행하는데 최선을 다하겠다.”고 전했다.

