LH "공적 역할·기능 강화…주거안정에 총력"

6차 혁신위원회 개최

국민이 체감하는 혁신 지속

"단 1호라도 더 조기공급"

한국토지주택공사(LH)는 28일 서울지역본부에서 제6차 ‘LH 혁신위원회’를 개최하고 공적 역할과 기능을 강화해 국민 주거안정에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

김준기 LH 혁신위원회 위원장은 이날 회의에서 "국민이 필요로 하고, 국민이 체감할 수 있는 변화와 혁신을 지속적으로 추진하는 것이 국민 신뢰를 회복하는 첩경"이라면서 "정부의 LH 혁신방안과 자체 혁신노력을 차질 없이 이행함과 동시에, 국민 주거안정과 국가 경제발전 등 본연의 역할에 집중하도록 더욱 노력을 기울여야 한다"고 말했다.

이날 회의에서는 주택공급 활성화와 주거복지 역할 강화 방안 등이 논의됐다. 회의에서 LH는 ▲단기 주택수급 불균형 해소를 위해 2022~2023년에 계획된 공급일정을 앞당기고, ▲타 기관 공급물량 협업 및 자체 발굴을 통한 사전청약 확대 ▲용도미정 유보지 활용 및 장기 미매각 토지 용도전환 등을 통한 공급부지 추가 발굴 등을 추진한다는 계획을 내놨다. 또 인천·경기도 등 수도권 주요 사업지구를 대상으로 CEO 주재 현장점검과 대책회의를 확대해 지구별 현안사항을 해소하고 조기 공급이 가능하도록 중점 관리한다는 방침을 정했다.

지난해 말 기준 LH가 보유하고 있는 전국 공공임대주택은 128만 가구로 전체 재고량 170만 가구 중 75%에 해당한다. 다만 이같은 양적 확대에도 불구하고 노후화된 주거환경과 획일적인 구조, 좁은 평형 등 공공임대주택에 대한 부정적 이미지가 있는 만큼 이에 대한 개선책도 마련하기로 했다. 이를 위해 LH는 ▲고품격 디자인의 최적성능 주택 구현 ▲공공임대 유형통합 및 중형 평형 도입 ▲근본적 하자요인 제거 및 유지보수 체계 강화 등을 실행할 계획이다. 또 저소득층 주거취약계층에서 중산층으로 주거복지 공급대상을 확대하고, 지자체·민간 협업 강화를 통해 보다 촘촘한 지역수요 맞춤형 주거·사회서비스를 제공하는 등 인프라를 대폭 확충하기로 했다.

김현준 LH 사장은 "무주택 국민과 실수요자의 주거안정을 위해 공공개발 등 공적역할을 강화해 주택 공급확대에 총력을 기울이고, 공공주택 품질 혁신 등 국민이 체감하는 주거복지의 질적 수준을 향상시키겠다"고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr