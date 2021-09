[아시아경제 송화정 기자] S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 4,000 등락률 +3.65% 거래량 490,329 전일가 109,500 2021.09.28 11:01 장중(20분지연) 관련기사 실적 회복 기지개 켜는 정유업계…정제마진 6달러 코 앞에쓰오일·삼성물산, 수소·에너지신사업 협력 맞손[클릭 e종목] "S-Oil, 백신 기대감에 하반기 정유시황 반등 본격화" close 이 국제 유가 강세에 장중 52주 신고가를 기록했다.

28일 오전 10시10분 기준 S-Oil은 전일 대비 3500원(3.2%) 오른 11만3000원에 거래됐다. 장중 11만5000원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.

유가 강세가 주가를 끌어올린 것으로 보인다. 국제 유가는 공급 부족 우려에 3년만에 최고치를 기록했다. 27일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.47달러(1.99%) 오른 배럴당 75.45달러에 거래를 마쳤다. 2018년 10월 3일 이후 가장 높은 가격이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr